2/23 Highlight Zone Prep Basketball Scoreboard

BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL
BOYS: CARRLL, WARSAW
BOYS: NORWELL, HOMESTEAD
BOYS: SNIDER, MARION
BOYS: NORTHFIELD, OAK HILL BOYS:
BOYS: CONCORD, WESTVIEW
BOYS: ADAMS CENTRAL, LAKEWOOD PARK
BOYS: CHURUBUSCO, EASTSIDE
BOYS: CANTERBURY, NEW HAVEN
BOYS: WOODLAN, LEO
BOYS: CONCORDIA LUTHERAN, COLUMBIA CITY
BOYS: BISHOP LUERS, HUNTINGTON NORTH
BOYS: CENTRAL NOBLE, FAIRFIELD
BOYS: GARRETT, WEST NOBLE
BOYS: JAY COUNTY, BELLMONT
BOYS: SOUTHWOOD, BLUFFTON
BOYS: EAST NOBLE, ELKHART MEMORIAL
BOYS: TIPPECANOE VALLEY, WAWASEE
BOYS: BETHANY CHRISTIAN, FREMONT
BOYS: BLACKFORD, ANDERSON PREP
BOYS: EASTERN, MANCHESTER
BOYS: WAYNE, RICHMOND
BOYS: HORIZON CHRISTIAN, INDY LIGHTHOUSE
BOYS: MACONAQUAH, ROCHESTER
BOYS: SOUTH ADAMS, EASTBROOK
BOYS: SOUTHERN WELLS, RANDOLPH SOUTHERN
BOYS: WABASH, PERU