2/9 Highlight Zone Prep Basketball Scoreboard

BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL
SAC: NORTHROP — CARROLL —
SAC: HOMESTEAD — CONCORDIA —
SAC: NORTH SIDE — BISHOP DWENGER —
SAC: SOUTH SIDE — WAYNE —
SAC: SNIDER — BISHOP LUERS —
NE8: NORWELL — HUNTINGTON NORTH —
NE8: LEO — COLUMBIA CITY —
NE8: EAST NOBLE AT COLUMBIA CITY PPD. (FEB. 13)
ACAC: HERITAGE — JAY COUNTY —
ACAC: WOODLAN — SOUTHERN WELLS —
ACAC: NORTHFIELD — BLUFFTON —
NECC: GARRETT — EASTSIDE —
NECC: CENTRAL NOBLE AT LAKELAND PPD. (FEB. 17)
NECC: FAIRFIELD AT FREMONT PPD. (FEB. 17)
NECC: WESTVIEW AT PRAIRIE HEIGHTS PPD. (FEB. 10)
NECC: CHURUBUSCO AT HAMILTON PPD. (FEB. 12)
TRC: MACONAQUAH — SOUTHWOOD —
TRC: MANCHESTER — PERU —
TRC: NORTH MIAMI — TIPPECANOE VALLEY —
TRC: NORTHFIELD — BLUFFTON —
TRC: WABASH — ROCHESTER —
NLC: PLYMOUTH AT WARSAW PPD. (FEB. 13)
NLC: GOSHEN AT WAWASEE PPD. (FEB. 10)
CIC: BLACKFORD — OAK HILL —
CIC: WES-DEL — EASTBROOK —