1/12 Highlight Zone Prep Basketball Scoreboard

BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL
NECC TOURNAMENT SEMIFINALS
BOYS: EASTSIDE — WESTVIEW —
BOYS: FAIRFIELD — LAKELAND —
TITLE GAME TOMORROW AT WEST NOBLE AT 7:30 P.M.
BOYS: SNIDER — HOMESTEAD —
BOYS: BISHOP LUERS — CARROLL —
BOYS: NORTH SIDE — NORTHROP —
BOYS: WAYNE — BISHOP DWENGER —
BOYS: SOUTH SIDE — CONCORDIA —
BOYS: DEKALB — EAST NOBLE —
BOYS: LEO AT NEW HAVEN PPD.
BOYS: NORWELL AT BELLMONT PPD.
BOYS: HUNTINGTON NORTH AT COLUMBIA CITY PPD. (JAN. 24)
BOYS: LAKEWOOD PARK AT CANTERBURY PPD.
BOYS: HOOPS HEAVEN AT HORIZON CHRISTIAN PPD.
BOYS: ELKHART MEMORIAL — WAWASEE —
BOYS: GOSHEN — WARSAW —
BOYS: MANCHESTER AT WABASH PPD. (FEB. 3)
BOYS: NORTH MIAMI AT NORTHFIELD PPD. (FEB. 7)
BOYS: PERU AT MACONQUAH PPD.
BOYS: ROCHESTER AT TIPPECANOE VALLEY PPD. (FEB. 3)
BOYS: WHITKO AT SOUTHWOOD PPD. (JAN. 23)
BOYS: BLACKFORD AT MISSISSINEWA PPD.
GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL
NECC TOURNAMENT SEMIFINALS
GIRLS: ANGOLA — EASTSIDE —
GIRLS: WEST NOBLE — FAIRFIELD —
TITLE GAME TOMORROW AT 6 P.M. AT WEST NOBLE
GIRLS: SNIDER — HOMESTEAD —
GIRLS: BISHOP LUERS — CARROLL —
GIRLS: NORTH SIDE — NORTHROP —
GIRLS: WAYNE — BISHOP DWENGER —
GIRLS: SOUTH SIDE — CONCORDIA —
GIRLS: NORTH MIAMI AT NORTHFIELD PPD. (JAN. 17)
GIRLS: PERU AT MACONAQUAH PPD. (JAN. 22)