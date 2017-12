12/5 Prep Basketball Recap

OSSIAN, Ind. (WANE) – Bishop Dwenger topped Norwell 48-41 in boys hoops Tuesday down in Ossian to headline the area hoops scene.

Hayden Smith led the Saints with 16 points while Lucas Lehrman added 13 points and 7 blocks.

BOYS HIGHS SCHOOL BASKETBALL

BOYS: BISHOP DWENGER 48 NORWELL 41 (F)

BOYS: BELLMONT 35 EASTSIDE 36 (F)

BOYS: CHURUBUSCO 43 COLUMBIA CITY 60 (F)

BOYS: EASTBROOK 67 SOUTHERN WELLS 47 (F)

BOYS: ELKHART CHRISTIAN 54 PRAIRIE HEIGHTS 50 (F)

BOYS: HERITAGE 51 LAKEWOOD PARK 47 (F)

BOYS: ADAMS CENTRAL 61 SMITH ACADEMY 54 (F)

BOYS: GARRETT 63 FREMONT 50 (F)

BOYS: LAKELAND 69 FAIRFIELD 61 (F-2OT)

BOYS: TIPPECANOE VALLEY 56 OREGON-DAVIS 53 (F)

BOYS: WHITKO 50 CENTRAL NOBLE 62 (F)

BOYS: WOODLAN 61 ANGOLA 59 (F)

GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL

GIRLS: CONCORDIA 64 DEKALB 11 (F)

GIRLS: BLACKHAWK CHRISTIAN 47 HAMILTON 14 (F)

GIRLS: NORTH SIDE 45 NEW HAVEN 40 (F)

GIRLS: LAKEWOOD PARK 30 CENTRAL NOBLE 67 (F)

GIRLS: MANCHESTER 37 HUNTINGTON NORTH 50 (F)

GIRLS: MUNCIE CENTRAL 45 JAY COUNTY 79 (F)

GIRLS: NORTHRIDGE 44 WAWASEE 25 (F)

GIRLS: TAYLOR 24 NORTHFIELD 63 (F)

GIRLS: WESTVIEW 44 GARRETT 25 (F)

GIRLS: WINCHESTER 59 SOUTH ADAMS 52 (F)