11/14 Girls Basketball Recap

FORT WAYNE, Ind. (WANE) – 3A no. 15 Bellmont held off a hard-charging 3A no. 6 Bishop Dwenger team as the Squaws defeated the Saints 61-57 to headline girls basketball in the area on Tuesday night.
GIRLS HIGH SCHOOL BASKETBALL
GBB: BELLMONT 61 BISHOP DWENGER 57 (F)
GBB: CONCORDIA 46 EAST NOBLE 23 (F)
GBB: HUNTINGTON NORTH 51 CARROLL 61 (F)
GBB: SNIDER 56 COLUMBIA CITY 45 (F)
GBB: GARRETT 58 NORTH SIDE 22 (F)
GBB: FREMONT 45 BLACKHAWK CHRISTIAN 21 (F)
GBB: BLUFFTON 66 MISSISSINEWA 63 (F)
GBB: EASTSIDE 66 HAMILTON 22 (F)
GBB: LAKELAND CHRISTIAN 47 CHURUBUSCO 34 (F)
GBB: MANCHESTER 47 MACONAQUAH 26 (F)
GBB: OAK HILL 51 JAY COUNTY 40 (F)
GBB: PRAIRIE HEIGHTS 55 WOODLAN 39 (F)
GBB: TIPPECANOE VALLEY 47 LOGANSPORT 41 (F)
GBB: WAWASEE 53 LAKELAND 43 (F)