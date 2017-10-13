10/13 Highlight Zone Prep Football Scoreboard

HIGH SCHOOL FOOTBALL
SAC: SNIDER — BISHOP LUERS —
SAC: BISHOP DWENGER — NORTHROP —
SAC: SOUTH SIDE — HOMESTEAD —
SAC: WAYNE — CARROLL —
SAC: NORTH SIDE — CONCORDIA —
NE8: BELLMONT — EAST NOBLE —
NE8: LEO — DEKALB —
NE8: HUNTINGTON NORTH — NEW HAVEN —
NE8: NORWELL — COLUMBIA CITY —
ACAC: WOODLAN — ADAMS CENTRAL —
ACAC: SOUTHERN WELLS — SOUTH ADAMS —
ACAC: HERITAGE — JAY COUNTY —
ACAC: LIMA CENTRAL CATHOLIC — BLUFFTON —
NECC: ANGOLA — EASTSIDE —
NECC: CHURUBUSCO — FAIRFIELD —
NECC: GARRETT — CENTRAL NOBLE —
NECC: LAKELAND — FREMONT —
NECC: PRAIRIE HEIGHTS — WEST NOBLE —
TRC: SOUTHWOOD — NORTHFIELD —
TRC: NORTH MIAMI — TIPPECANOE VALLEY —
TRC: PERU — ROCHESTER —
TRC: MACONAQUAH — MANCHESTER —
TRC: WABASH — WHITKO —
NLC: WARSAW — CONCORD —
NLC: WAWASEE — GOSHEN —
NLC: PLYMOUTH — NORTHWOOD —
NLC: NORTHRIDGE — ELKHART MEMORIAL —