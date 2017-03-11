3/11 Boys Basketball Scoreboard – Regionals

Andy McDonnell Published: Updated:

FORT WAYNE, Ind. (WANE) – A grueling day of basketball as regional semi-finals and regional finals took place to determine teams that would advance to semi-state. Here is a look at the score from the area.

SATURDAY REGIONALS
4A AT LOGANSPORTS H.S.
-SEMI-FINALS
NORTH SIDE  57   HOMESTEAD  38
CARMEL  vs.   MCCUTCHEON
-FINALS
NORTH SIDE VS. CARMEL/MCCUTCHEON

4A AT MICHIGAN CITY H.S.
-SEMI-FINALS
WARSAW  vs.   EAST CHICAGO CENTRAL
MERRILLVILLE  vs.  SOUTH BEND ADAMS
-FINALS
WARSAW/EAST CHICAGO CENTRAL VS. MERRILLVILLE/SOUTH BEND ADAMS

3A AT MARION H.S.
-SEMI-FINALS
BISHOP LUERS  66   FAIRFIELD  57
NEW HAVEN  vs.   TIPTON
-FINALS
BISHOP LUERS VS. NEW HAVEN/TIPTON

2A AT NORTH JUDSON H.S.
-SEMI-FINALS
CHURUBUSCO  vs.   MARQUETTE CATHOLIC
CENTRAL NOBLE vs.   GARY ROOSEVELT
-FINALS
CHURUBUSCO/MARQUETTE CATHOLIC VS. CENTRAL NOBLE/GARY ROOSEVELT

2A AT LAPEL H.S.
-SEMI-FINALS
SOUTHWOOD  vs.   FRANKTON
COVINGTON  vs.   MADISON-GRANT
-FINALS
SOUTHWOOD/FRANKTON VS. COVINGTON/MADISON-GRANT

1A AT TRITON H.S.
-SEMI-FINALS
LAKEWOOD PARK CHRISTIAN  vs.   OREGON-DAVIS
TRI-COUNTY  vs.   GARY 21ST CENTURY
-FINALS
LAKEWOOD PARK CHRISTIAN/OREGON-DAVIS VS. TRI-COUNTY/GARY 21ST CENTURY

 

 

 

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