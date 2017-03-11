3/11 Boys Basketball Scoreboard – Regionals

FORT WAYNE, Ind. (WANE) – A grueling day of basketball as regional semi-finals and regional finals took place to determine teams that would advance to semi-state. Here is a look at the score from the area.
SATURDAY REGIONALS
4A AT LOGANSPORTS H.S.
-SEMI-FINALS
NORTH SIDE 57 HOMESTEAD 38
CARMEL vs. MCCUTCHEON
-FINALS
NORTH SIDE VS. CARMEL/MCCUTCHEON
4A AT MICHIGAN CITY H.S.
-SEMI-FINALS
WARSAW vs. EAST CHICAGO CENTRAL
MERRILLVILLE vs. SOUTH BEND ADAMS
-FINALS
WARSAW/EAST CHICAGO CENTRAL VS. MERRILLVILLE/SOUTH BEND ADAMS
3A AT MARION H.S.
-SEMI-FINALS
BISHOP LUERS 66 FAIRFIELD 57
NEW HAVEN vs. TIPTON
-FINALS
BISHOP LUERS VS. NEW HAVEN/TIPTON
2A AT NORTH JUDSON H.S.
-SEMI-FINALS
CHURUBUSCO vs. MARQUETTE CATHOLIC
CENTRAL NOBLE vs. GARY ROOSEVELT
-FINALS
CHURUBUSCO/MARQUETTE CATHOLIC VS. CENTRAL NOBLE/GARY ROOSEVELT
2A AT LAPEL H.S.
-SEMI-FINALS
SOUTHWOOD vs. FRANKTON
COVINGTON vs. MADISON-GRANT
-FINALS
SOUTHWOOD/FRANKTON VS. COVINGTON/MADISON-GRANT
1A AT TRITON H.S.
-SEMI-FINALS
LAKEWOOD PARK CHRISTIAN vs. OREGON-DAVIS
TRI-COUNTY vs. GARY 21ST CENTURY
-FINALS
LAKEWOOD PARK CHRISTIAN/OREGON-DAVIS VS. TRI-COUNTY/GARY 21ST CENTURY