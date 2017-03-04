3/4 Boys Basketball Scoreboard – Sectional Finals

FORT WAYNE, Ind. (WANE) – Many teams from around the area earn the right to advance to regionals in the state boys basketball tournament.
SATURDAY SECTIONAL FINALS
4A AT CARROLL H.S.
NORTH SIDE 60 SNIDER 45
4A AT WAYNE H.S.
HOMESTEAD 66 MUNCIE CENTRAL 58
4A AT ELKHART CENTRAL H.S.
WARSAW 49 GOSHEN 32
3A AT GARRETT H.S.
NEW HAVEN 42 ANGOLA 30
3A AT BELLMONT H.S.
BISHOP LUERS 45 COLUMBIA CITY 35
3A AT WAWASEE H.S.
FAIRFIELD 59 WEST NOBLE 49
2A AT WOODLAN H.S.
CHURUBUSCO 65 EASTSIDE 56
2A AT WESTVIEW H.S.
CENTRAL NOBLE 56 LAVILLE 50
2A AT OAK HILL H.S.
SOUTHWOOD 54 MANCHESTER 49
1A AT BETHANY CHRISTIAN H.S.
LAKEWOOD PARK CHRISTIAN 77 BLACKHAWK CHRISTIAN 75