3/4 Boys Basketball Scoreboard – Sectional Finals

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Andy McDonnell Published:
ihsaa-basketball

FORT WAYNE, Ind. (WANE) – Many teams from around the area earn the right to advance to regionals in the state boys basketball tournament.

SATURDAY SECTIONAL FINALS
4A AT CARROLL H.S.
NORTH SIDE  60   SNIDER 45

4A AT WAYNE H.S.
HOMESTEAD  66    MUNCIE CENTRAL 58

4A AT ELKHART CENTRAL H.S.
WARSAW  49   GOSHEN  32

3A AT GARRETT H.S.
NEW HAVEN  42    ANGOLA  30

3A AT BELLMONT H.S.
BISHOP LUERS  45   COLUMBIA CITY  35

3A AT WAWASEE H.S.
FAIRFIELD  59   WEST NOBLE  49

2A AT WOODLAN H.S.
CHURUBUSCO  65   EASTSIDE  56

2A AT WESTVIEW H.S.
CENTRAL NOBLE  56   LAVILLE  50

2A AT OAK HILL H.S.
SOUTHWOOD  54   MANCHESTER   49

1A AT BETHANY CHRISTIAN H.S.
LAKEWOOD PARK CHRISTIAN  77   BLACKHAWK CHRISTIAN 75

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